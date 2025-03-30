Правительство готовится к баллотированию Зеленского во второй раз, - The Economist

https://racurs.ua/n205203-pravitelstvo-gotovitsya-k-ballotirovaniu-zelenskogo-vo-vtoroy-raz-the-economist.html

Ракурс

Зараз триває серйозна підготовка до балотування Володимира Зеленського на другий термін президентства.

Про це повідомив The Economist, посилаючись на джерела в уряді України.

У виданні пишуть, що Зеленський минулого тижня доручив команді готувати вибори після припинення вогню.

Перше підтвердження цього може з’явитися 5 травня, напередодні голосування Ради щодо воєнного стану, який спливає 8 травня. Його скасування відкриє шлях до виборів.

За даними джерел, голосування планують на початок липня.