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Правительство готовится к баллотированию Зеленского во второй раз, - The Economist

Правительство готовится к баллотированию Зеленского во второй раз, — The Economist

30 мар 2025, 16:47
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Зараз триває серйозна підготовка до балотування Володимира Зеленського на другий термін президентства.

Про це повідомив The Economist, посилаючись на джерела в уряді України.

У виданні пишуть, що Зеленський минулого тижня доручив команді готувати вибори після припинення вогню.

Перше підтвердження цього може з’явитися 5 травня, напередодні голосування Ради щодо воєнного стану, який спливає 8 травня. Його скасування відкриє шлях до виборів.

За даними джерел, голосування планують на початок липня.

Источник: Ракурс


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