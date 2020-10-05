Коломойський і Єрмак під риторику Кремля про “соросят” повернули “господарників” - Гончарук

https://racurs.ua/ua/n144706-kolomoyskyy-i-iermak-pid-rytoryku-kremlya-pro-sorosyat-povernuly-gospodarnykiv-goncharuk.html

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Олексій Гончарук, екс-прем'єр України, котрий у «Слузі народу» був представником команди «молодих реформаторів», розповів, чому президент Володимир Зеленський у кадрових питаннях віддав перевагу «старим господарникам».

Бо проти прозахідних політиків Кремль веде потужну інформаційну кампанію: «соросята», «зовнішнє управління» тощо. Цим скористались Коломойський, щоб створити хаос і уникнути МВФ, та Єрмак, щоб поставити лояльних до нього людей. Реформатори і міцні господарники мають принципову різницю. Перші розуміють, як має працювати система, і її будують, другі — намагаються в ручному режимі керувати існуючою системою та латають в ній дірки, — зазначив колишній глава Кабміну в інтерв’ю «Українські правді».

Він додав, що зміни викликають супротив, а до Зеленського постійно поступали скарги від головних лікарів, ректорів, керівників спортивних федерацій та інших високопосадовців.

Вони хотіли збереження системи. «Господарники» — це продукти своїх систем, на них скарг майже немає. Реформатори мають позицію. Сперечаються. Відстоюють її. А господарники зручніші — «чего изволите», — резюмував Гончарук.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Гончарук знайшов собі нову роботу — в підрозділі американського аналітичного центру Atlantic Council.