Підвищення зарплат медикам під загрозою через неукладені угоди з лікарнями, фото — Суспільне

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Виплата надбавок медпрацівникам до зарплати за вересень під загрозою. Договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) станом на 5 жовтня уклали 80% лікарень, решта 20% все ще перебуває у процесі підписання нових договорів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді за участі президента України Володимира Зеленського.

Як повідомила прес-служба Банкової, половина медичних закладів уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень (670 млн грн).

З 11 вересня НСЗУ почала приймати заявки від лікарень, у яких треба вказати штатний розклад медзакладів. Відповідно до цих договорів, працівникам медичних установ збільшать зарплати за вересень.

Раніше в МОЗ заявили про саботаж головлікарів. Очільник МОЗ Максим Степанов 23 вересня на брифінгу заявляв, що через відсутність заявок від головних лікарів чимало медиків ризикують вчасно не отримати передбачені Кабміном кошти.

На той момент тільки 800 із 1,6 тис. медичних закладів країни подали заявки. У вересні уряд ухвалив рішення підвищити зарплати медикам через механізм доплат. Вересневі доплати медики мають отримають у жовтні. Вони призначаються для всіх без виключення категорій медпрацівників.