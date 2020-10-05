Навпроти Білого дому у США встановили 20 тис. порожніх стільців, фото: The Washigton Post

https://racurs.ua/ua/n144704-20-tys-porojnih-stilciv-vstanovyly-navproty-bilogo-domu-detali-foto-video.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу забрала у США життя вже понад 200 тис. осіб.

У Вашингтоні напроти Білого дому — резиденції президента США активісти встановили 20 тис. порожніх стільців. Кожен стілець символізує 10 померлих від коронавірусу, повідомляє видання The Washigton Post.

В такий спосіб активісти закликають чиновників «зробити більше для розробки національного плану безпеки і відновлення», щоб запобігти ще 200 тис. смертей.

Дуже важливо, щоб ми донесли до відома, що це не обман, не змова, або фальшива хвороба, — наголошують активісти. — Те, що це не вплинуло на вас особисто, не означає, що це не реально.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.



�: @EvyMagespic.twitter.com/3mcxuYG2xO — Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020

Нещодавно коронавірус виявили у президента США Дональда Трампа. Невдовзі після цього Трампа госпіталізували.

Проте в неділю, 4 жовтня, президент США ненадовго залишив свою лікарняну палату в Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда, щоб проїхати повз групу прихильників, повідомляє NBC News.

Цей вчинок президента США був розкритикований медиками, зокрема і його лікарем доктором Джеймсом Філліпсом.

Філліпс у своєму Твіттері такі дії Трампа назвав «безумством». За словами лікаря, осіб, що перебували в машині разом із Трампом, помістять на 14-денний карантин.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, Трамп та ще шість осіб могли інфікуватися на одному із заходів у Білому домі.