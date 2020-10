Епідемія коронавірусу забрала у США життя вже понад 200 тис. осіб.

У Вашингтоні напроти Білого дому — резиденції президента США активісти встановили 20 тис. порожніх стільців. Кожен стілець символізує 10 померлих від коронавірусу, повідомляє видання The Washigton Post.

В такий спосіб активісти закликають чиновників «зробити більше для розробки національного плану безпеки і відновлення», щоб запобігти ще 200 тис. смертей.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.



