Эпидемия коронавируса забрала в США жизни уже более 200 тыс. человек.

В Вашингтоне напротив Белого дома — резиденции президента США активисты установили 20 тыс. пустых стульев. Каждый стул символизирует 10 умерших от коронавируса, сообщает издание The Washigton Post.

Таким образом активисты призывают чиновников «сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления», чтобы предотвратить еще 200 тыс. смертей.

«Очень важно, чтобы мы донесли до сведения, что это не обман, не заговор, или фальшивая болезнь, — подчеркивают активисты. — То, что это не повлияло на вас лично, не означает, что это не реально».

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.



