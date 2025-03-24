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Трамп розкритикував свій портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадо
Трамп розкритикував свій портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадоhttps://racurs.ua/ua/n205035-tramp-rozkrytykuvav-sviy-portret-rozmischenyy-u-kapitoliyi-shtatu-kolorado.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп розкритикував свій портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадо.
На його думку, зображення навмисно спотворили. Як написав президент у власній соцмережі Truthsocial, натомість портрет колишнього президента Барака Обами художниця нібито зробила чудовим, а його — це «справжній жах». Трамп попросив губернатора штату прибрати його портрет.
У будь-якому разі я б краще взагалі не мав портрета, ніж цей, але багато жителів Колорадо телефонували та писали зі скаргами. Насправді вони навіть розлючені через це! — зазначив президент США.
Дісталося і губернатору Джареду Полісу. Його Трамп звинуватив у слабкій політиці щодо злочинності, зокрема через діяльність банди Tren de Aragua.
Нікому не подобається погана картина або портрет, але той, що висить в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, можливо, ніколи не бачив раніше. Художниця намалювала президента Обаму і він виглядає чудово, але той, що зображує мене, справді найгірший. Вона, мабуть, втратила свій талант з віком, — написав Трамп.