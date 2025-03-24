Трамп розкритикував свій портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадо

https://racurs.ua/ua/n205035-tramp-rozkrytykuvav-sviy-portret-rozmischenyy-u-kapitoliyi-shtatu-kolorado.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп розкритикував свій портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадо.

На його думку, зображення навмисно спотворили. Як написав президент у власній соцмережі Truthsocial, натомість портрет колишнього президента Барака Обами художниця нібито зробила чудовим, а його — це «справжній жах». Трамп попросив губернатора штату прибрати його портрет.

У будь-якому разі я б краще взагалі не мав портрета, ніж цей, але багато жителів Колорадо телефонували та писали зі скаргами. Насправді вони навіть розлючені через це! — зазначив президент США.

Дісталося і губернатору Джареду Полісу. Його Трамп звинуватив у слабкій політиці щодо злочинності, зокрема через діяльність банди Tren de Aragua.