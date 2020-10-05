Повышение зарплат медикам под угрозой, рассказал Шмыгаль, фото — Суспільне

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Выплата надбавок медработникам к зарплате за сентябрь под угрозой. Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по состоянию на 5 октября заключили 80% больниц, остальные 20% все еще пребывают в процессе подписания новых соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба Банковой, половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь (670 млн грн).

С 11 сентября НСЗУ начала принимать заявки от больниц, в которых надо указать штатное расписание медучреждений. После этого сотрудникам медицинских учреждений увеличат зарплаты за сентябрь.

Ранее в Минздраве заявили о саботаже главврачей. Министр Максим Степанов 23 сентября на брифинге заявил, что из-за отсутствия заявок от главных врачей немало медиков рискуют вовремя не получить предусмотренные Кабмином средства.

На тот момент только 800 из 1,6 тыс. медицинских учреждений страны подали заявки. В сентябре правительство приняло решение повысить зарплаты медикам. Сентябрьские доплаты медики получат в октябре. Они предназначаются для всех без исключения категорий медработников.