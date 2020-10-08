Курс гривны усилил Нацбанк

https://racurs.ua/n144849-kurs-grivny-usilil-nacbank.html

Ракурс

Курс гривны на уровне 28,32 грн за долл. установил на 8 октября Национальный банк Украины.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США усилен на четыре копейки — 28,32 грн/долл. против 28,36 грн/долл. в среду, 7 октября. Курс гривны к евро установлен на уровне 33,33 грн / евро против 33,48 грн / евро днем ранее.

Также напомним, на 1 октября международные резервы Украины составляли 26 млрд 525 млн долл. За сентябрь они уменьшились на 8,7% - тогда Киев осуществлял долговые выплаты по внешним обязательствам.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил 2 млрд 664 млн долл. Как отметили в НБУ, всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение в результате оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам. Для сглаживания валютных колебаний Нацбанк выходил на рынок с интервенциями — всего в прошлом месяце регулятор продал 231,5 млн долл.