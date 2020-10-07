Владимир Зеленский. Фото: Страна

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что государство уже переросло действующее Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и стремится к его обновлению.

По его мнению, сейчас Украина уверенно идет в полноправному членству в Европейском Союзе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.







Зеленский заявляет, что главным итогом встречи в Брюсселе является движение в ЕС, и добавил, что для Украины это не самоцель, а признание наших ценностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский обнародовал собственный комментарий по результатам саммита Украина-ЕС, который 6 октября состоялся в Брюсселе. Президент вспомнил о дружбе с Брюсселем, украинской «пандемии» — коррупции — и европейских амбициях Украины.