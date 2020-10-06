Судьбу безвиза решил саммит Украина-ЕС

https://racurs.ua/n144785-sudbu-bezviza-reshil-sammit-ukraina-es.html

Ракурс

Саммит Украина-ЕС подтвердил возобновление полноценного действия безвиза для Украины после преодоления пандемии коронавируса. Таким образом Европейский Союз продемонстрировал отсутствие угроз для безвизового режима с Киевом.

Об этом заявил Владимир Зеленский 6 октября на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Мы получили заверения в том, что режиму визовой либерализации ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии… Как только позволит эпидемическая ситуация, украинские граждане снова смогут путешествовать в страны ЕС, — отметил он.

Эти слова Зеленского подтверждены в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС. Документ обнародован на сайте главы государства. Там указано, что стороны приветствуют продолжение успешной имплементации безвизового режима для украинцев и подчеркивают необходимость дальнейшего выполнения критериев либерализации визового режима, а также ускорения реформ.

Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия, — сказано в заявлении саммита.

Напомним, 6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Эту встречу приходилось переносить из-за пандемии коронавируса. Во время саммита было принято решение об обновлении Соглашения об ассоциации, а также определено движение в направлении «промышленного безвиза» и намечены перспективы восстановления «обычного» безвиза после завершения пандемии COVID-19.