Долю безвізу вирішили на саміті Україна-ЄС

https://racurs.ua/ua/n144785-dolu-bezvizu-vyrishyly-na-samiti-ukrayina-ies.html

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Саміт Україна-ЄС підтвердив відновлення повноцінної дії безвізу для України після подолання пандемії коронавірусу. Таким чином Європейський Союз засвідчив відсутність загроз для безвізового режиму з Україною.

Про це заявив Володимир Зеленський 6 жовтня на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Ми отримали запевнення у тому, що режиму візової лібералізації нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії… Щойно дозволить епідемічна ситуація, українські громадяни знову зможуть подорожувати до країн ЄС, — зазначив він.

Ці слова Зеленського підтверджено у заяві за підсумками саміту Україна-ЄС. Документ оприлюднено на сайті глави держави. Там зазначено, що сторони вітають продовження успішної імплементації безвізового режиму для українців та наголошують на важливості подальшого виконання критеріїв лібералізації візового режиму й пришвидшення реформ.

Ми з нетерпінням чекаємо на відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови, — сказано у заяві саміту.

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Цю зустріч доводилося переносити через пандемію коронавірусу. Під час саміту було ухвалено рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також визначено рух у напрямку «промислового безвізу» та окреслено перспективи відновлення «звичайного» безвізу після завершення пандемії COVID-19.