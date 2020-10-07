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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Страна

Зеленський заявив, що Україна «переросла» угоду про асоціацію з ЄС

7 жов 2020, 22:40
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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що наша держава вже переросла чинну Угоду про асоціацію з Європейським союзом і прагне до її оновлення.

На його думку, наразі Україна впевнено йде до повноправного членства в Європейському Союзі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Допис президента Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook


Зеленський заявляє, що головним підсумком зустрічі в Брюсселі є рух в ЄС, і додав, що для України це не самоціль, а визнання наших цінностей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський оприлюднив власний коментар за результатами саміту Україна-ЄС, який 6 жовтня відбувся у Брюсселі. Президент згадав про дружбу з Брюсселем, українську «пандемію» — корупцію — і європейські амбіції України.

Джерело: Ракурс


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