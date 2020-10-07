Володимир Зеленський. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n144848-zelenskyy-zayavyv-scho-ukrayina-pererosla-ugodu-pro-asociaciu-z-ies.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що наша держава вже переросла чинну Угоду про асоціацію з Європейським союзом і прагне до її оновлення.

На його думку, наразі Україна впевнено йде до повноправного членства в Європейському Союзі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





Зеленський заявляє, що головним підсумком зустрічі в Брюсселі є рух в ЄС, і додав, що для України це не самоціль, а визнання наших цінностей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський оприлюднив власний коментар за результатами саміту Україна-ЄС, який 6 жовтня відбувся у Брюсселі. Президент згадав про дружбу з Брюсселем, українську «пандемію» — корупцію — і європейські амбіції України.