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Ракурс
День юриста. Фото: Pixabay

8 жовтня святкують День юриста

7 жов 2020, 21:56
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8 жовтня в Україні відмічають професійне свято День юриста. Його святкують судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти та правознавці. Ці люди відповідають за дотримання прав і свобод громадян України.

Професія юриста зародилася у Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки — жерці, які керували справами релігії та проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з’явилися перші суднові системи.


Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда».

Цей день в історії:

  • 1596 — підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву;
  • 1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах;
  • 1914 — уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію;
  • 1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща;
  • 1938 — в Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною;
  • 1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців;
  • 1942 — у Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;
  • 1967 — спецзагін болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був він був розстріляний;
  • 1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом»;
  • 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

У цей день народилися:

  • 1789 — Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник;
  • 1864 — Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург;
  • 1871 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби;
  • 1895 — Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини;
  • 1916 — Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування;
  • 1920 — Френк Герберт, американський письменник-фантаст;
  • 1934 — Олександра Біла, український мовознавець;
  • 1934 — Кир Буличов, радянський фантаст;
  • 1936 — Леонід Куравльов, радянський актор;
  • 1944 — Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог;
  • 1980 — Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

Джерело: Ракурс


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