День юриста. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144847-8-jovtnya-svyatkuut-den-urysta.html

Ракурс

8 жовтня в Україні відмічають професійне свято День юриста. Його святкують судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти та правознавці. Ці люди відповідають за дотримання прав і свобод громадян України.

Професія юриста зародилася у Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки — жерці, які керували справами релігії та проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з’явилися перші суднові системи.

Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда».

Цей день в історії:

1596 — підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву;

1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах;

1914 — уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію;

1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща;

1938 — в Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною;

1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців;

1942 — у Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1967 — спецзагін болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був він був розстріляний;

1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом»;

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

У цей день народилися:

1789 — Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник;

1864 — Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург;

1871 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби;

1895 — Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини;

1916 — Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування;

1920 — Френк Герберт, американський письменник-фантаст;

1934 — Олександра Біла, український мовознавець;

1934 — Кир Буличов, радянський фантаст;

1936 — Леонід Куравльов, радянський актор;

1944 — Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог;

1980 — Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.