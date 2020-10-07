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День юриста. Фото: Pixabay
8 жовтня святкують День юристаhttps://racurs.ua/ua/n144847-8-jovtnya-svyatkuut-den-urysta.htmlРакурс
8 жовтня в Україні відмічають професійне свято День юриста. Його святкують судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти та правознавці. Ці люди відповідають за дотримання прав і свобод громадян України.
Професія юриста зародилася у Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки — жерці, які керували справами релігії та проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з’явилися перші суднові системи.
Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда».
Цей день в історії:
- 1596 — підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву;
- 1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах;
- 1914 — уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію;
- 1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща;
- 1938 — в Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною;
- 1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців;
- 1942 — у Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;
- 1967 — спецзагін болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був він був розстріляний;
- 1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом»;
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
У цей день народилися:
- 1789 — Свенсон Вільям Джон, англійський орнітолог, малаколог, конхіолог, ентомолог і художник;
- 1864 — Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург;
- 1871 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби;
- 1895 — Хуан Домінго Перон, генерал, тричі президент Аргентини;
- 1916 — Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування;
- 1920 — Френк Герберт, американський письменник-фантаст;
- 1934 — Олександра Біла, український мовознавець;
- 1934 — Кир Буличов, радянський фантаст;
- 1936 — Леонід Куравльов, радянський актор;
- 1944 — Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог;
- 1980 — Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.
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