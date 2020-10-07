День юриста. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144847-8-oktyabrya-prazdnuut-den-urista.html

Ракурс

8 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День юриста. Его празднуют судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты и правоведы. Эти люди отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.

Профессия юриста зародилась в Древнем Риме. Первыми юристами были понтифики — жрецы, которые руководили делами религии и проводили суды. Несколько веков спустя сформировалась наука юриспруденция и появились первые судовые системы.

Праздник День юриста в Украине появился в 1997 году решением президента Леонида Кучмы. С тех пор он отмечается ежегодно 8 октября. В этот день в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов «Русская правда».

Этот день в истории:

1596 — подписано Брестскую унию, создано греко-католическую церковь,

1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах;

1914 — впервые во время Первой мировой войны применена бомбардировочная авиация;

1918 — Польская регентский совет провозгласил независимость Королевства Польша;

1938 — в Ужгороде создано первое правительство автономного Закарпатья, которое с 30 декабря 1938 года стало называться Карпатской Украиной;

1941 — немецкая армия вышла к Азовскому морю. В плен попало более 100 тыс. красноармейцев;

1942 — в Почаеве подписан Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;

1967 — спецотряд боливийской армии взял в плен Эрнесто Че Гевару. На следующий день он был расстрелян;

1977 — Организация Украинского освободительного фронта провела в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом «Против порабощения Украины московским коммунизмом»;

1991 — Верховная Рада Украины приняла закон о гражданстве Украины.

В этот день родились:

1789 — Свенсон Уильям Джон, английский орнитолог, малакологов, конхиолог, энтомолог и художник;

1864 — Бранислав Нушич, сербский писатель, драматург;

1871 — Иван Поддубный, украинский спортсмен-борец. Шестикратный чемпион мира по борьбе;

1895 — Хуан Доминго Перон, генерал, трижды президент Аргентины;

1916 — Алексей Булавицкий, украинский живописец-пейзажист импрессионисткого направления;

1920 — Френк Герберт, американский писатель-фантаст;

1934 — Александра Белая, украинский языковед;

1934 — Кир Булычев, советский фантаст;

1936 — Леонид Куравлев, советский актер;

1944 — Лесь Герасимчук, украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог;

1980 — Майк Мизанин, американский профессиональный рестлер и актер.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.