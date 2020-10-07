Лондон и Киев договорились о миллиардном кредите на перевооружение ВСУ

Украина и Великобритания. Фото: Агрополит

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Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Документ предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли.

Кредит составит 1,6 млрд долл. Соответствующий документ подписали министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Офис президента.

Сообщается, что кредит должен существенно повысить эффективность совместных проектов в сфере обороны, и является чрезвычайно важным в условиях обострения ситуации в Черноморском регионе.

Также президент Украины Владимир Зеленский посетил базу королевских Военно-морских сил в Портсмуте, где осмотрел авианосец Prince of Wales. Украинского лидера приветствовали исполнением гимна и провели экскурсию по кораблю.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентская чета Владимир и Елена Зеленские посетили герцогов Кембриджских в рамках визита в Великобританию.

Во время встречи украинский лидер и первая леди обсуждали с членами королевской семьи экологические инициативы и двустороннее взаимодействие по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих. Также глава государства и представители британской короны подняли темы гендерного и социального равенства, а также меры противодействия домашнему насилию.