Лондон і Київ домовилися про мільярдний кредит на переозброєння ЗСУ

Україна та Велика Британія. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n144846-chymalyy-kredyt-vid-velykoyi-brytaniyi-otrymaie-ukrayina.html

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Україна та Велика Британія підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Документ передбачає співпрацю в оборонній галузі.

Кредит складе 1,6 млрд дол. Відповідний документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар із питань оборони Великої Британії Бен Уоллес, передає Офіс президента.

Повідомляється, що кредит має суттєво підвищити ефективність спільних проектів у сфері оборони, що є надзвичайно важливим в умовах загострення ситуації у Чорноморському регіоні.

Також президент України Володимир Зеленський відвідав базу королівських Військово-морських сил у Портсмуті, де оглянув авіаносець Prince of Wales. Українського лідера привітали виконанням гімну та провели екскурсію кораблем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські відвідали герцогів Кембриджських у рамках візиту до Великої Британії.

Під час зустрічі український лідер та перша леді обговорювали з членами королівської родини екологічні ініціативи та двосторонні взаємодії з питань медичної реабілітації для військовослужбовців. Також глава держави та представники британської корони підняли теми гендерної та соціальної рівності, а також протидію домашньому насильству.