Про що говорили з членами королівської родини Зеленські, розповіли в ОП

Зеленські та герцоги Кембриджські. Фото: прес-служба ОП

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Володимир та Олена Зеленські, президентське подружжя, відвідали герцогів Кембриджських у рамках візиту до Великої Британії. Під час зустрічі український лідер та перша леді обговорювали з членами королівської родини екологічні ініціативи та двосторонні взаємодії з питань медичної реабілітації для військовослужбовців.

Також глава держави та представники британської корони підняли теми гендерної та соціальної рівності, а також протидію домашньому насильству. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Співрозмовники також підняли тему необхідності координації між країнами світу задля подолання епідемії коронавірусу та забезпечення рівності держав щодо доступу до вакцини у разі її розробки.

Повідомляється, що герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали пропозицію від президентського подружжя відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відвідають Велику Британію. Під час візиту планувалося провести переговори з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном, зустріч з герцогом та герцогинею Кембриджськими та підписання українсько-британської угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.