О чем говорили с членами королевской семьи Зеленские, рассказали в ОП

Зеленские и герцоги Кембриджские. Фото: пресс-служба ОП

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Владимир и Елена Зеленские, президентская чета, посетили герцогов Кембриджских в рамках визита в Великобританию. Во время встречи украинский лидер и первая леди обсуждали с членами королевской семьи экологические инициативы и двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих.

Также глава государства и представители британской короны поднимали темы гендерного и социального равенства, а также обсудили противодействие домашнему насилию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Собеседники также обсудили необходимость координации между странами мира для преодоления эпидемии коронавируса и обеспечение равенства государств по доступу к вакцине в случае ее разработки.

Сообщается, что герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям получили предложение от президентской четы посетить Украину.

Напомним, ранее мы сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская посетят Великобританию. Во время визита планировались переговоры с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими и подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.