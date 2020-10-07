Национальная академия наук избрала нового главу — кто он

Анатолий Загородний. Фото: Главком

https://racurs.ua/n144843-nacionalnaya-akademiya-nauk-izbrala-novogo-glavu-kto-on.html

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Национальная академия наук (НАН) избрала нового президента. Им стал академик Анатолий Загородний по результатам тайного голосования.

За него отдали свои голоса более двух третей избирателей. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Анатолий Загородний, который был избран президентом, до этого занимал должность вице-президента НАН. В свои 69 лет он оказался самым молодым из претендентов на пост главы академии.

Сейчас ученый занимает должность директора Института теоретической физики имени Боголюбова. Он имеет степень доктора физико-математических наук по специальности теоретическая физика.

Научные работы Загородного посвящены теоретической и математической физике, теории плазмы и статистической физике. Также известно, что кандидатуру Загородного поддерживал лично экс-президент НАН Борис Патон.

Сообщается, что в голосовании участвовали почти все академики и члены-корреспонденты НАН, суммарное количество которых составляет почти 700 ученых. За Загороднего отдали свои голоса 426 ученых.

Напомним, ранее мы сообщали, что многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-ом году жизни. Патон родился 27 ноября 1918 года в семье академика Евгения Патона в Киеве.

Сферой научной деятельности Патона была электросварка. Патон основал Электросварочную лабораторию Всеукраинской академии наук. На базе этой лаборатории в 1934 году был создан институт, известный сегодня как Институт электросварки им. Евгения Патона Национальной академии наук Украины.