Національна академія наук обрала нового главу — хто він

Анатолій Загородній. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n144843-nacionalna-akademiya-nauk-obrala-novogo-glavu-hto-vin.html

Ракурс

Національна академія наук (НАН) обрала нового президента. Їм став академік Анатолій Загороднього за результатами таємного голосування.

За нього віддали свої голоси понад дві третини виборців. Про це повідомляє прес-служба академії.

Анатолій Загородний, якого було обрано президентом, до цього обіймав посаду віцепрезидента НАН. У свої 69 років він виявився наймолодшим із претендентів на посаду очільника академії.



Наразі науковець обіймає посаду директору Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Він має ступінь доктора фізико-математичних наук із фаху теоретична фізика.

Наукові роботи Загороднього присвячені теоретичній та математичній фізиці, теорії плазми та статистичній фізиці. Також відомо, що кандидатуру Загороднього підтримував особисто екс-президент НАН Борис Патон.

Повідомляється, що загалом у голосуванні взяли участь майже всі академіки та члени-кореспонденти НАН, сумарна кількість яких складає майже 700 науковців. За Загороднього свої голоси віддали 426 науковців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що багаторічний президент Національної академії наук України Борис Патон помер на 102-у році життя. Патон народився 27 листопада 1918 року в сім’ї академіка Євгена Патона в Києві.

Сферою наукової діяльності Патона було електрозварювання. Патон заснував Електрозварювальну лабораторію Всеукраїнської академії наук. На базі цієї лабораторії в 1934 році було створено інститут, відомий сьогодні як Інститут електрозварювання ім. Євгена Патона Національної академії наук України.