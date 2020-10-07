Осень. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144842-minuvshiy-sentyabr-stal-samym-jarkim-v-istorii-nabludeniy-uchenye.html

Ракурс

Глобальное потепление провоцирует повышение температуры на планете. В частности, прошлый месяц стал самым жарким сентябрем за всю историю наблюдений.

В Сибири, на Ближнем Востоке и в некоторых районах Южной Америки и Австралии, были зафиксированы очень высокие температуры. Об этом сообщили в Службе по контролю за изменением климата программы «Коперник» от Европейского Союза, сообщает Reuters.

Ученые уверены, что высокая температура сыграла решающую роль в стихийных бедствиях, которые произошли на планете за этот промежуток времени. Речь идет о пожарах в Калифорнии и Арктике, а также о наводнениях в Азии.

По данным службы, в этом году сентябрь был на 0,05° теплее, чем в прошлом году. Кроме того, он был на 0,08° теплее, чем сентябрь 2016 года. Ранее он нес пальму первенства самого теплого сентября за всю историю наблюдений.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление делает океаны громче. Звуки, которые издают раки-щелкунчики (семейство креветок, отличающееся асимметричными когтями, большие из которых, как правило, способны издавать громкий шумный звук), становятся громче.