Обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n144841-daty-peregovorov-po-nagornomu-karabahu-nazvala-franciya.html

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Война в Нагорном Карабахе — контролируемой проармянскими сепаратистами территории Азербайджана с 27 сентября снова находится в активной фазе.

Международные переговоры по этому конфликту пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, сообщает агентство Reuters.

Цель этих переговоров — попытаться убедить участников конфликта договориться о прекращении огня.

По словам французского министра, Франция, Россия и США проведут эти переговоры, чтобы начать диалог, который должен происходить без предварительных условий.

Также Ле Дриан обвинил Турцию в «военном участии» на стороне Азербайджана в этом конфликте, сообщает France24.

Новым аспектом является военное вмешательство Турции, которое рискует подпитывать интернационализацию конфликта, — заявил он.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно озвучил условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.