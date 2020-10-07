Загострення в Нагірному Карабаху розпочалося 27 вересня, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n144841-daty-peregovoriv-schodo-nagirnogo-karabahu-nazvala-franciya.html

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Війна в Нагірному Карабаху — контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану з 27 вересня знову перебуває в активній фазі.

Міжнародні переговори щодо цього конфлікту пройдуть 8 жовтня в Женеві та 12 жовтня в Москві. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан, повідомляє агентство Reuters.

Мета цих переговорів — спробувати переконати учасників конфлікту домовитися про припинення вогню.

За словами французького міністра, Франція, Росія та США проведуть ці переговори, щоб розпочати діалог, який повинен відбуватися без попередніх умов.

Також Ле Дріан звинуватив Туреччину у «військовій участі» на боці Азербайджану в цьому конфлікті, повідомляє France24.

Новим аспектом є військове втручання Туреччини, яке ризикує підживлювати інтернаціоналізацію конфлікту, — заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно озвучив умови припинення вогню в Нагірному Карабаху.