Новий вид динозаврів. Фото: Hi-news

https://racurs.ua/ua/n144840-novyy-vyd-dynozavriv-znayshly-paleontology-foto.html

Ракурс

Під час розкопок в пустелі Гобі в Монголії вчені виявили останки раніше невідомого виду динозаврів, у якого було всього два пальці, оперення і не було зубів.

Група вчених під керівництвом Единбурзького університету дійшла висновків, що ці тварини жили на нашій планеті понад 68 млн років тому. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Royal Society Publishing.





Новий вид динозаврів отримав назву Oksoko avarsan. На думку вчених, це були пернаті всеїдні істоти, які могли сягати до двох метрів в довжину. Тварини мали великий дзьоб. Схожий зараз зустрічається у сучасних видів папуг.

Дослідники припускають, що наявність лише двох пальців була наслідком зміни раціону і способу життя. Це дуже цікава знахідка для археологів, адже, як виявилося, кінцівки тварин під час еволюції змінилися набагато сильніше, ніж передбачалося.

Oksoko avarsan цікавий тим, що знайдені скелети повні, і те, як вони були збережені, показує, що молоді особини бродили разом у групах. Але що ще більш важливо, його двопала рука спонукала нас поглянути на те, як передня кінцівка змінювалася протягом еволюції овіраптора. Це виявило деякі несподівані тенденції, які є ключовим елементом в головоломці, чому до вимирання овіраптори були такими різноманітними, — заявив керівник дослідження, доктор Грегорі Фанстон.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили причину захоплення Землі динозаврами.