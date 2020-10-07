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Ракурс
Світлана Тихановська. Фото: Слово і діло

Супротивницю Лукашенка на виборах оголосили в розшук у Росії

7 жов 2020, 17:59
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Світлана Тихановська, екс-кандидат у президенти Білорусі та супротивниця Олександра Лукашенка, була оголошена в розшук у Російській Федерації.

Підставою для розшуку стала одна з кримінальних статей, яка наразі невідома. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Росії.

Оголошення у розшук. Фото: прес-служба МВС Росії

Повідомляється, що Тихановську спочатку оголосили у розшук в Білорусі, але він також «працюватиме» і на території Росії. Перед цим Тихановська заявляла, що планує покликати Путіна у якості посередника під час переговорів з Лукашенком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх переможцем офіційного було проголошено багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.


Вибори спровокували масові протестні акції у Білорусі, учасники яких вважають їх результати сфальсифікованими на користь Лукашенка, а справжнім переможцем виборів, на їхню думку, стала опозиційний кандидат Світлана Тихановська.

Інавгурація Олександра Лукашенка, що відбулася без попередніх оголошень та запрошень в Мінську 23 вересня, не означає визнання його легітимним главою Білорусі.

Джерело: Ракурс


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