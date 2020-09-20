Світлана Тихановська. Фото: Южный федеральный

https://racurs.ua/ua/n144063-tyhanovska-vyhvalyala-putina-nazvala-yogo-mudrym-kerivnykom.html

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Світлана Тихановська, білоруський опозиційний політик, вважає президента Росії Володимира Путіна «мудрим керівником».

Вона додала, що білоруський народ відкритий до діалогу і ніколи не повертався спиною до Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю «РБК».

Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що опозиція налаштована проти Росії, Тихановська назвала «фантазіями». Вона уточнила, що Білорусь і Росія — дружні країни, які «хочуть такими залишатися».

Також вона висловила жаль з приводу того, що Путін підтримав Лукашенко, а не протестувальників у Білорусі. Вона заявила, що опозиція ніяк не може вплинути на це рішення, але завжди відкрита до діалогу з главою Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тихановська, яку мітингувальники вважають справжнім переможцем виборів, закликала співробітників силових структур Білорусі відмовитися від підтримки Олександра Лукашенка.

Тихановська заявила, що спроба інавгурації Лукашенка на наступний президентський термін буде незаконною, і на цьому його легітимність «закінчиться абсолютно».