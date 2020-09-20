Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві набрав обертів. За минулу добу захворювання підтвердили у 343 осіб, у тому числі у 19 ​​дітей та вісьмох медиків. Всього підтверджено 19 тис. 483 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 13 тис. 308 активних хворих.

Четверо пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 316 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

181 жінка у віці від 19 до 82 років;

133 чоловіки у віці від 19 до 84 років;

17 дівчаток від двох до 17 років та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

До лікарень за добу госпіталізували 42 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 58;

Деснянському районі — 57;

Оболонському районі — 52.

Одужала за минулу добу 31 людина. Всього коронавірус змогли подолати 5 тис. 859 мешканців. Кличко закликав киян дотримуватися карантину та уберегти столицю від потрапляння до «червоної зони» карантинних обмежень.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталій Кличко поскаржився на хворих та нагадав поліції її обов’язки.