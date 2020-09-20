Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144062-kiev-zanyal-vtoroe-mesto-po-kolichestvu-novyh-zarajeniy-v-ukraine-klichko-prigrozil-krasnoy.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве набрал обороты. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 343 человек, в том числе у 19 детей и восьмерых медиков. Всего подтверждено 19 тыс. 483 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 13 тыс. 308 активных больных.

Четверо пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 316 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

181 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

133 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет;

17 девочек от двух до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 42 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 58;

Деснянском районе — 57;

Оболонском районе — 52.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 5 тыс. 859 жителей. Кличко призвал киевлян соблюдать карантин и уберечь столицу от попадания в «красную зону».

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Кличко пожаловался на больных и напомнил полиции ее обязанности.