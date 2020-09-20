Светлана Тихановская. Фото: Южный федеральный

https://racurs.ua/n144063-tihanovskaya-voshvalila-putina-i-nazvala-ego-mudrym-rukovoditelem.html

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Светлана Тихановская, белорусский оппозиционный политик, считает президента России Владимира Путина «мудрым руководителем».

Она добавила, что белорусский народ открыт к диалогу и никогда не поворачивался спиной к России. Об этом она заявила в интервью «РБК».

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что оппозиция настроена против России, Тихановская назвала «фантазиями». Она уточнила, что Беларусь и Россия — дружественные страны, которые «хотят такими оставаться».

Также она высказала сожаление о том, что Путин поддержал Лукашенко, а не протесты в Беларуси. Она заявила, что оппозиция никак не может повлиять на это решение, но всегда будет открыта к диалогу с главой Российской Федерации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская, которую митингующие считают настоящим победителем выборов, призвала сотрудников силовых структур Беларуси отказаться от поддержки Александра Лукашенко.

Тихановская заявила, что попытка инаугурации Лукашенко на следующий президентский срок будет незаконной, и на этом его легитимность «закончится абсолютно».