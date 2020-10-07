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Ракурс
Светлана Тихановская. Фото: Слово и дело

Соперницу Лукашенко на выборах объявили в розыск в России

7 окт 2020, 17:59
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Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси и соперница Александра Лукашенко, была объявлена ​​в розыск в Российской Федерации.

Подспорьем для розыска стала одна из уголовных статей, которая пока неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

Объявление в розыск. Фото: пресс-служба МВД РоссииСообщается, что Тихановскую сначала объявили в розыск в Беларуси, но он также будет распространяться и на территории России. Перед этим Тихановская заявляла, что планирует позвать Путина в качестве посредника на переговорах с Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем официально провозгласили многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.


Выборы спровоцировали массовые протестные акции в Беларуси, участники которых считают результаты сфальсифицированными в пользу Лукашенко, а настоящим победителем выборов, по их мнению, стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась без предварительных объявлений и приглашений в Минске 23 сентября, не говорит о его легитимности.

Источник: Ракурс


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