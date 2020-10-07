Новый вид динозавров. Фото: Hi-News

https://racurs.ua/n144840-novyy-vid-dinozavrov-nashli-paleontologi-foto.html

Ракурс

Во время раскопок в пустыне Гоби в Монголии ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров, у которого было всего два пальца, оперение и не было зубов.

Группа ученых под руководством Эдинбургского университета пришла к выводу, что эти животные жили на нашей планете более 68 млн лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Publishing.



Новый вид динозавров получил название Oksoko avarsan. По мнению ученых, это были пернатые всеядные существа, которые могли достигать двух метров в длину. Животные имели большой клюв. Похожий сейчас встречается у современных видов попугаев.

Исследователи предполагают, что наличие только двух пальцев было следствием изменения рациона и образа жизни. Это очень интересная находка для археологов, ведь, как оказалось, конечности животных в ходе эволюции изменились гораздо сильнее, чем предполагалось.

Oksoko avarsan интересен тем, что найденные скелеты полные, и то, как они были сохранены, показывает, что молодые особи бродили вместе в группах. Но что еще более важно, его двупалая рука побудила нас взглянуть на то, как передняя конечность изменялась на протяжении эволюции овирапторов. Это выявило некоторые неожиданные тенденции, которые являются ключевым элементом в головоломке, почему овирапторы были так разнообразны до вымирания, — заявил руководитель исследования, доктор Грегори Фанстон.

Напомним, ученые недавно установили причину захвата Земли динозаврами.