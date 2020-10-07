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Ракурс
Новый вид динозавров. Фото: Hi-News

Новый вид динозавров нашли палеонтологи (ФОТО)

7 окт 2020, 18:26
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Во время раскопок в пустыне Гоби в Монголии ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров, у которого было всего два пальца, оперение и не было зубов.

Группа ученых под руководством Эдинбургского университета пришла к выводу, что эти животные жили на нашей планете более 68 млн лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Publishing.

Новые останки динозавров. Фото: Royal SocientyНовый вид динозавров получил название Oksoko avarsan. По мнению ученых, это были пернатые всеядные существа, которые могли достигать двух метров в длину. Животные имели большой клюв. Похожий сейчас встречается у современных видов попугаев.

Новые останки динозавров. Фото: Royal SocientyИсследователи предполагают, что наличие только двух пальцев было следствием изменения рациона и образа жизни. Это очень интересная находка для археологов, ведь, как оказалось, конечности животных в ходе эволюции изменились гораздо сильнее, чем предполагалось.


Oksoko avarsan интересен тем, что найденные скелеты полные, и то, как они были сохранены, показывает, что молодые особи бродили вместе в группах. Но что еще более важно, его двупалая рука побудила нас взглянуть на то, как передняя конечность изменялась на протяжении эволюции овирапторов. Это выявило некоторые неожиданные тенденции, которые являются ключевым элементом в головоломке, почему овирапторы были так разнообразны до вымирания, — заявил руководитель исследования, доктор Грегори Фанстон.

Напомним, ученые недавно установили причину захвата Земли динозаврами.

Источник: Ракурс


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