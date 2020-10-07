Осінь. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144842-mynulyy-veresen-stav-nayspekotnishym-v-istoriyi-sposterejen-vcheni.html

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Глобальне потепління провокує підвищення температури на планеті. Зокрема, минулий місяць став найспекотнішим вереснем за всю історію спостережень.

У Сибіру, ​​на Близькому Сході та у деяких районах Південної Америки і Австралії, були зафіксовані надзвичайно високі температури. Про це повідомили у Службі з контролю за зміною клімату програми «Коперник» від Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

Вчені впевнені, що висока температура зіграла вирішальну роль у стихійних лихах, які трапилися на планеті у цей проміжок часу. Мова йде про пожежі у Каліфорнії і Арктиці, а також про повені в Азії.

За даними служби, цьогоріч вересень був на 0,05° теплішим, ніж минулого року. Крім того, він був на 0,08° теплішим за вересень 2016 року. Раніше він ніс пальму першості найтеплішого вересня за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління робить океани гучнішими. Звуки, які видають раки-лускунчики (сімейство креветок, що відрізняється асиметричними кігтями, більший із яких, як правило, здатний видавати гучний галасливий звук) стають голоснішими.