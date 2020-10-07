ВАКС звинуватив екс-нардепа у тиску та причетності до вибуху на території суду

ВАКС. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n144845-vaks-zvynuvatyv-eks-nardepa-u-tysku-ta-prychetnosti-do-vybuhu-na-terytoriyi-sudu.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової та Вищої ради правосуддя через тиск та втручання в їхню роботу зі сторони підсудних, зокрема із небезпекою для життя та здоров‘я.

Судді заявляють, що фігуранти і адвокати справи екснардепа Миколи Мартиненка систематично затягують процес безпідставними клопотаннями, порушують порядок та критикують суддів у ЗМІ. Про це повідомляє прес-служба суду.

Також судді підозрюють фігурантів справи в організації вибуху невідомого предмету біля паркування, де зазвичай залишає свій автомобіль головуюча суддя. Також вони повідомляють, що адвокати Мартиненка влаштовують зухвалі демарші, звинувачення та крики під час засідань.

Як відомо, ексдепутат Мартиненко є фігурантом справи щодо заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко з іншими фігурантами обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у розмірі 17,28 млн дол. шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд виніс свій перший тюремний вирок. Депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за отримання хабаря. Справа Мефодія розглядалася ВАКС протягом 8,5 місяців, було проведено 20 судових засідань.