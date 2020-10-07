ВАКС обвинил экс-нардепа в давлении и причастности к взрыву на территории суда

ВАКС. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144845-vaks-obvinil-eks-nardepa-v-davlenii-i-prichastnosti-k-vzryvu-na-territorii-suda.html

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и Высшему совету правосудия из-за давления и вмешательства в их работу со стороны подсудимых, в том числе с опасностью для жизни и здоровья.

Судьи заявляют, что фигуранты и адвокаты дела экс-нардепа Николая Мартыненко систематически затягивают процесс безосновательными ходатайствами, нарушают порядок и критикуют судей в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также судьи подозревают фигурантов дела в организации взрыва неизвестного предмета у парковки, где обычно оставляет свой автомобиль председательствующая судья. Также они сообщают, что адвокаты Мартыненко устраивают дерзкие демарши, обвинения и крики во время заседаний.

Как известно, экс-нардеп Мартыненко является фигурантом дела о завладении средствами ГП «НАЭК"Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для этого предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. грн.

Кроме того, Мартыненко с другими фигурантами обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 тыс. долл. путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника.

Напомним, ранее мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд вынес свой первый тюремный приговор. Депутата Киевского областного совета Александра Мефодия приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества за получение взятки. Дело Мефодия рассматривалось ВАКСом в течение 8,5 месяца, было проведено 20 судебных заседаний.