Великобритания разработает и передаст баллистические ракеты Украине. Фото:

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Ракурс

Велика Британія планує озброїти Україну власними балістичними ракетами.

Британський уряд підписав контракти з кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети країни за понад півстоліття. Таким чином Лондон намагається підтримати Київ та зменшити залежність Європи від американської зброї. Міноборони Британії спростило технічні вимоги, щоб прискорити розробку та передати зброю Україні у 2027 році. Про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що програма британської балістики отримала назву Nightfall. А компанії-виробники повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримати контракти на виробництво ракет.

Випробування балістичних ракет британці повинні почали упродовж 12 місяців, а самі поставки в Україну — наприкінці наступного року. Зазвичай, період розробки та введення в експлуатацію займає понад 10 років.

Нагадаємо, Україна разом із дев’ятьма європейськими країнами оголосила про створення інтегрованої коаліції проти балістичних ракет, яка має розробити спільну архітектуру протиракетної оборони Європи.Засновниками коаліції стали Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія.