Великобритания профинансирует закупку 16 шведских истребителей Gripen для Украины. Фото:

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Велика Британія профінансує закупівлю шведських винищувачів Gripen для України.

Британський уряд вирішив виділити 300 млн євро для України на закупівлю 16 винищувачів Gripen E до 2029 року. Лондон співпрацюватиме зі Швецією, щоб передати літаки ЗСУ, які допоможуть захистити країну від російських атак. Про це повідомила агенція Reuters.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ця інвестиція забезпечить приблизно 5 тис. робочих місць у понад 50 британських компаніях, які будуть залучені до програми Gripen.

Путін вважає, що наша підтримка зменшиться. Але він помиляється, і нам потрібно демонструвати це щодня, — таку заяву зробив Стармер, який прибув до Києва перед відставкою.

Тоді очільник британського уряду наголосив, що «український прапор досі майорить над Даунінг-стріт, церквами та ратушами по всій країні», а «британський народ розуміє, за що борються в Україні».

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали документ про наміри поставити Україні до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E.

А в червні цього року шведський виробник оборонної техніки Saab уклав контракт, завдяки якому Україна отримає 16 винищувачів Gripen E вартістю близько 2,18 млрд євро.