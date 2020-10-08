Курс гривні посилив Нацбанк

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Ракурс

Курс гривні на рівні 28,32 грн за дол. встановив на 8 жовтня Національний банк України.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США посилено на чотири копійки — 28,32 грн/дол. проти 28,36 грн/дол. у середу, 7 жовтня. Курс гривні до євро встановлено на рівні 33,33 грн/євро проти 33,48 грн/євро напередодні.

Також нагадаємо, станом на 1 жовтня міжнародні резерви України становили 26 млрд 525 млн дол. За вересень вони зменшилися на 8,7% — тоді Київ здійснював боргові виплати за зовнішніми зобов’язаннями.

Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становив 2 млрд 664 млн дол. Як зазначили у НБУ, загалом у вересні попит на валюту перевищував пропозицію внаслідок пожвавлення ділової активності, зокрема активізації імпортерів та компаній, що купували валюту для виплат за зовнішніми боргами. Для згладжування валютних коливань Нацбанк виходив на ринок з інтервенціями — всього минулого місяця регулятор продав 231,5 млн дол.