Зеленський на виборах поставив на непрофесіоналів і негідників — Гончарук

https://racurs.ua/ua/n144850-zelenskyy-na-vyborah-postavyv-na-neprofesionaliv-i-negidnykiv-goncharuk.html

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Володимир Зеленський на місцевих виборах поставив на непрофесіоналів і негідників. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який нині перебуває у США.

Гончарук дав розгорнуте інтерв’ю про міжнародну підтримку, кадрову політику влади, «соросят» і Арсена Авакова, яке 8 жовтня оприлюднив «Голос Америки».

Місцеві вибори повинні показати президенту, що багато з тих людей, на яких він зараз робить ставку, вони є непрофесіоналами або негідниками. Не всі, але значна їх частина, — зазначив екс-прем'єр.

На його думку, волевиявлення 25 жовтня має «відкрити очі» Зеленському щодо кадрових питань.

І якщо Зеленський це зрозуміє і зробить правильні кадрові висновки. Для мене це буде такий останній, фактично, рубікон. Тобто, якщо ти тут вже не розумієш, що відбувається, тобі це не очевидно, тоді ти або частина цього неправильного і абсолютно неприпустимого процесу, або ти вже й не зрозумієш, — резюмував Гончарук.



Нагадаємо, екс-прем'єр України, котрий у «Слузі народу» був представником команди «молодих реформаторів», раніше розповів, чому президент Зеленський у кадрових питаннях віддав перевагу «старим господарникам».