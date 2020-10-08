COVID-19 в Україні перестрибнув позначку у 5 тис. нових заражень за добу

https://racurs.ua/ua/n144851-covid-19-v-ukrayini-perestrybnuv-poznachku-u-5-tys-novyh-zarajen-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірусне захворювання в Україні 7 жовтня знову підтвердили в рекордної кількості людей. 5 тис. 397 — це новий показник виявлених інфікованих за добу.

Учора померли від ускладнень 93 пацієнти, свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Всього в країні інфікування від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 244 тис.734 людей, 4 тис. 690 пацієнтів померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тис. людей.

Найбільше хворих за добу виявили у Харківській області (576), Києві (422), Одеській (367) та Сумській (312) областях.

А найменше у Херсонській та Кіровоградській областях — 45 та 19 випадків відповідно.

«Ракурс» повідомляв, що лікування одного пацієнта, ураженого коронавірусною інфекцією, і який має важкий перебіг хвороби, складає від 45 тис. грн. Вартість лікарських засобів врахована у цьому тарифі, який Національна служба здоров’я сплачує лікарням.

Українські медики незабаром введуть нову методику тестування, яка вже працює у світі. Запровадять швидкі тести на антиген до коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус лікуватимуть українським препаратом «Біовен», який невдовзі внесуть до відповідних медичних протоколів. Він належить до так званих імуноглобулінів, котрі добре себе показали в боротьбі з коронавірусом. Це достатньо дорогі ліки, тому держава його закупить та поставить у медзаклади.