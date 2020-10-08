Як зруйнувати монобільшість “слуг” у Раді, розповів Коломойський

https://racurs.ua/ua/n144864-yak-zruynuvaty-monobilshist-slug-u-radi-rozpoviv-kolomoyskyy.html

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Ігор Коломойський розповів про проблеми у президентській фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, а також вказав, яким чином можна «розвалити» монобільшість Зеленського.

Разом із тим, олігарх запевнив, що не займається розхитуванням ситуації у політсилі глави держави, пише «Українська правда».

Щоб зруйнувати монобільшість, треба самій «Слузі народу» вигнати 23 нардепів із фракції. Бо, якщо хтось сам вийде, то партія у них забере мандат. І навіть якщо «слуги» самі виженуть 23 осіб, то вони легко доберуть собі позафракційних. Чи, наприклад, «Довіра» ввійде — і все, — резюмував Коломойський.

Таким чином олігарх натякнув, що якщо монобільшість сама не захоче розпастися, то юридично її розвалити буде вкрай складно. Водночас, на його думку, монобільшості у Раді де-факто немає.

Монобільшості де-факто немає. Але для чого мені, як ви кажете, щось розхитувати? — заявив олігарх.



Нагадаємо, раніше Коломойський розповів про плани групи «За майбутнє", якою опікується його бізнес-партнер Ігор Палиця.

Нещодавно Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «ПриватБанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.