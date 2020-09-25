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Ракурс
Украинскими пользователями «ВКонтакте» займется полиция. Фото: wz.lviv.ua

Украинскими пользователями «ВКонтакте» займется полиция — детали

25 сен 2020, 13:34
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Украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» возьмут на учет полиции.

Запрещенная соцсеть «ВКонтакте» сейчас работает в Украине, но украинские специалисты трудятся над тем, чтобы ее заблокировать. Об этом на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Трансляция состоялась на странице СНБО в Фейсбук.

Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен, — заявил Данилов.


По его словам, правоохранители будут следить за украинцами «ВКонтакте». Если же те будут распространять запрещенный в Украине российский контент, то будут иметь проблемы с силовиками.

Напомним, соцсети «ВКонтакте» удалось обойти блокировку в Украине. В СНБО заявили, что блокирование социальной сети пытаются восстановить украинские специалисты по кибербезопасности.

Источник: Ракурс


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