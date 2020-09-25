Українськими користувачами «ВКонтакте» займеться поліція. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n144310-ukrayinskymy-korystuvachamy-vkontakte-zaymetsya-policiya-detali.html

Ракурс

Українських користувачів російської соціальної мережі «ВКонтакте» візьмуть на облік поліції.

Заборонена соцмережа «ВКонтакте» наразі працює в Україні, але українські спеціалісти працюють над тим, щоб її заблокувати. Про це на онлайн-конференції «Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Трансляція відбулася на сторінці РНБО у Фейсбук.

Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йдеться. Вони дуже швидко змінюють проксі… Ми вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено, — заявив Данілов.



За його словами, правоохоронці стежитимуть за українцями «ВКонтакте». Якщо ж ті поширюватимуть заборонений в Україні російський контент, то матимуть проблеми із силовиками.

Нагадаємо, соцмережі «ВКонтакте» вдалося обійти блокування в Україні. У РНБО заявили, що блокування соціальної мережі намагаються відновити українські спеціалісти з кібербезпеки.