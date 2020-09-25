Банду, яка викрала з підірваного банкомата мільйон, затримували зі стріляниною (ФОТО, ВІДЕО)

Банду, яка викрала з підірваного банкомата мільйон, затримували зі стріляниною, фото — НПУ

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Банда підірвала банкомат у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Звідти зловмисники викрали мільйон гривень.

У ніч на 25 вересня бандити вдерлися до одного з поштових відділень. Після вибуху і вилучення касет з грошима злочинці втікали на авто з іноземною реєстрацією. Спецпідрозділ КОРД примусово зупинив їх і затримав.

Під час проведення поліцейської спецоперації ніхто не постраждав, хоча, за інформацією Департаменту карного розшуку Нацполіції, під час гонитви зловмисники чинили опір та протаранили службовий автомобіль спецпризначенців КОРД.

Для зупинки крадіїв застосували табельну зброю, заблоковували автомобіль. Поліція затримала всіх чотирьох учасників злочину. В Opel Omega знайшли викрадені касети із банкомата, у яких був приблизно мільйон гривень, а також зброю та інші речові докази.

Банда прибула на Дніпропетровщину на двох авто. Після підриву банкомату, вони залишили автомобіль BMWпоблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти.

Повідомляється, що це не перший подібний злочин банди, раніше вони викрадали банкомати на Полтавщині та Сумщині. Злочинцями виявились троє жителів Сум і один з Кам’янського району.