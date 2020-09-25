Банду, похитившую из взорванного банкомата миллион, задерживали со стрельбой, фото — НПУ

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Банда взорвала банкомат в Новомосковском районе Днепропетровской области. Из него злоумышленники похитили миллион гривен.

В ночь на 25 сентября бандиты ворвались в одно из почтовых отделений. После взрыва и изъятия кассет с деньгами преступники бежали на авто с иностранной регистрацией. Спецподразделение КОРД принудительно остановило их и задержало.

Во время проведения полицейской спецоперации никто не пострадал, хотя, по информации Департамента уголовного розыска Нацполиции, во время погони злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД.

Для остановки воров применили табельное оружие, заблокировали автомобиль. Полиция задержала всех четверых участников преступления. В Opel Omega нашли похищенные кассеты из банкомата, в которых было примерно миллион гривен, а также оружие и другие вещественные доказательства.

Банда прибыла в Днепропетровскую область на двух авто. После подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

Сообщается, что это не первое подобное преступление банды, раньше она взрывала банкоматы на Полтавщине и Сумщине. Преступниками оказались трое жителей Сум и один из Каменского района.