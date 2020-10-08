Выговор топ-менеджерам Нацбанка прокомментировали МВФ и глава НБУ, фото — Фокус

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Банковский скандал продолжается в Украине. Международный валютный фонд (МВФ) прокомментировал объявление выговора и недоверия первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

МВФ призывает Украину соблюдать критерии управления центральным банком, которые были разработаны в консультации с работниками фонда.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters.

Эта структура помогала НБУ и украинской экономике укреплять доверие к Нацбанку как независимого и профессионального центрального банка, — сообщил руководитель представительства фонда в Киеве.

Люнгман считает, что обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно принципами управления Национальным банком, которые были разработаны в консультациях со специалистами МВФ.

В начале этой недели Совет Нацбанка заявил о недоверии двум заместителям председателя центрального банка за их комментарии в украинских СМИ.

Рожкова и Сологуб нарушили политику «единого голоса» — так считает глава НБУ Кирилл Шевченко.

Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика «единого голоса» (Оne voice policy), — сказал Шевченко для «Зеркала недели».



Он пояснил, что работники НБУ должны придерживаться единой позиции и избегать разногласий в коммуникациях.

По его мнению, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который проходит сейчас. Шевченко считает, что «это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления».