У кого больше «слуг» — Зеленского, Коломойского или Ахметова, посчитали СМИ

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Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде насчитывает 246 народных депутатов по данным на 8 октября. В то же время СМИ посчитали, сколько «слуг» контролирует президент Владимир Зеленский, а также олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

Не секрет, что у Коломойского есть много своих в «Слуге народа». Сейчас их стало еще больше: кому-то помогли, кому-то «принесли». Думаю, в нашей фракции у него уже около 40 нардепов. Если добавить сюда «За будущее», то в Раде Коломойский может собрать 60−70 голосов, — рассказал один из влиятельных депутатов «Слуги народа», пишет УП.

В то же время, суммарные «депутатские активы» Ахметова оцениваются максимум в 30−40 депутатов. Речь идет о мажоритарщиках ОПЗЖ (например, Вадиме Новинском), нескольких нардепах вроде Сергея Таруты или Михаила Волынца в «Батькивщине» и других.

Самое широкое «представительство» интересов донецкого олигарха сейчас осуществляют «слуги» из так называемой «группы Ильи Павлюка», в которую входят около 20 нардепов. Как пишет УП, они лоббируют нужные компаниям Ахметова поправки и законы или воздерживаются во время голосования за «невыгодные» проекты законов.

Напомним, Игорь Коломойский ранее рассказал о проблемах в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, а также указал, каким образом можно «развалить» монобольшинство Зеленского.