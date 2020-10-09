Драка произошла во время предвыборного митинга на Днепропетровщине, фото: «Наше місто»

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На Днепропетровщине в городе Новомосковске во время презентации команды политсилы «Пропозиція» произошла стычка между участниками политмероприятия и неизвестными лицами спортивной внешности.

Мэр Днепра Борис Филатов, который участвовал в этом предвыборном мероприятии, сообщил об этом в своем Фейсбуке.

По словам Филатова, столкновения устроила «банда Нарика», члены которой приехали в город на двух автобусах.

По его словам, в результате инцидента пострадал полицейский, которому надорвали ухо и отобрали камеру для фиксации нарушений.

Судя по развитию событий, через пару дней мы дойдём до побоищ стенка на стенку, — подчеркнул мэр Днепра.

В полиции Днепропетровской области сообщают, что в результате событий в Новомосковске открыты два уголовных производства:

по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)

по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В Украине 25 октября должны состояться местные выборы.

Напомним, в июне во время визита на Ровенщину народных депутатов Ильи Киви и Сергея Литвиненко произошли беспорядки, в результате которых пострадал глава патрульной полиции области.