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Драка произошла во время предвыборного митинга на Днепропетровщине, фото: «Наше місто»
Массовая драка произошла во время предвыборного митинга на Днепропетровщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144946-massovaya-draka-proizoshla-vo-vremya-predvybornogo-mitinga-na-dnepropetrovschine-video.htmlРакурс
На Днепропетровщине в городе Новомосковске во время презентации команды политсилы «Пропозиція» произошла стычка между участниками политмероприятия и неизвестными лицами спортивной внешности.
Мэр Днепра Борис Филатов, который участвовал в этом предвыборном мероприятии, сообщил об этом в своем Фейсбуке.
По словам Филатова, столкновения устроила «банда Нарика», члены которой приехали в город на двух автобусах.
По его словам, в результате инцидента пострадал полицейский, которому надорвали ухо и отобрали камеру для фиксации нарушений.
Судя по развитию событий, через пару дней мы дойдём до побоищ стенка на стенку, — подчеркнул мэр Днепра.
В полиции Днепропетровской области сообщают, что в результате событий в Новомосковске открыты два уголовных производства:
- по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)
- по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
В Украине 25 октября должны состояться местные выборы.
Напомним, в июне во время визита на Ровенщину народных депутатов Ильи Киви и Сергея Литвиненко произошли беспорядки, в результате которых пострадал глава патрульной полиции области.
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