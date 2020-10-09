В какой области больше всего школьников заболели коронавирусом, рассказали в МОН

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

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Коронавирус в школах активно распространяется с начала нового учебного года. По состоянию на 7 октября в Украине коронавирусом болеют 1 тыс. 825 учеников и 2 тыс. 799 работников школ. На самоизоляции находятся 85 тыс. 847 учащихся и 7 тыс. 91 работник учебного заведения.

Больше всего больных учеников обнаружили в украинской столице — 410 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает «РБК-Украина».

Второе место по количеству больных заняла Киевская область — 152 случая, далее следует Ровенская область со 148 случаями и Одесская область со 100 случаями.

Наибольшее количество случаев болезни среди персонала школ зафиксировали в следующих областях:

Ровенская область — 318 случаев;

г. Киев — 302 случая;

Тернопольская область — 200 случаев;

Хмельницкая область — 176 случаев;

Киевская область — 169 случаев;

Черкасская области — 168 случаев,

Одесская области — 159 случаев;

Черниговская область — 137 случаев.

Кроме того, на самоизоляции находятся ученики 3 тыс. 559 классов. В 334 школах образовательный процесс проходит дистанционно. В частности, в Ровенской области — в 50 школах, в Киевской — в 30, Херсонской — в 30, в Хмельницкой — в 28, в Черновицкой — в 26 и в Житомирской — в 24.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в школах может распространяться намного быстрее, чем считалось ранее. Вспышки COVID-19 в американском штате Джорджия и Израиле наглядно показали, какие опасности таит открытие школ после карантина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщают, что бессимптомное заболевание COVID-19 только усложняет задачу по недопущению распространения коронавируса.