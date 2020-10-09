У якій області найбільше хворих на коронавірус школярів, розповіли у МОН

Коронавірус у школі. Фото: Pixabay

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Коронавірус у школах невпинно поширюється з початку нового навчального року. Станом на 7 жовтня в Україні на коронавірус хворіють 1 тис. 825 учнів та 2 тис. 799 працівників шкіл. На самоізоляції перебувають 85 тис. 847 учнів та 7 тис. 91 працівник закладу освіти.

Найбільше хворих учнів виявили в українській столиці — 410 випадків. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки, передає «РБК-Україна».

Друге місце за кількістю хворих посіла Київська область — 152 випадки, далі йде Рівненська область зі 148 випадками і Одеська область зі 100 випадками.

Найбільша кількість хвороб серед персоналу шкіл зафіксували у таких областях:

Рівненська область — 318 випадків;

м. Київ — 302 випадки;

Тернопільська область — 200 випадків;

Хмельницька область — 176 випадків;

Київська область — 169 випадків;

Черкаська область — 168 випадків,

Одеська область — 159 випадків;

Чернігівська область — 137 випадків.

Окрім того, на самоізоляції перебувають учні 3 тис. 559 класів. У 334 школах освітній процес проходить дистанційно. Зокрема, у Рівненській області — у 50 школах, у Київській — у 30, Херсонській — у 30, у Хмельницькій — у 28, у Чернівецькій — у 26 та у Житомирській — у 24.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у школах може поширюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Спалахи COVID-19 в американському штаті Джорджія та Ізраїлі наочно показали, які небезпеки приховує відкриття шкіл після карантину.

Центри з контролю і профілактики захворювань у США повідомляють, що безсимптомне захворювання на COVID-19 лише ускладнює завдання із недопущення поширення коронавірусу.