Бійка сталася під час передвиборчого заходу на Дніпропетровщині, фото: «Наше місто»

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Ракурс

На Дніпропетровщині в місті Новомосковську під час презентації команди політсили «Пропозиція» відбулася сутичка між учасниками політзаходу та невідомими особами спортивної статури.

Мер Дніпра Борис Філатов, який брав участь у цьому передвиборчому заході, повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За словами Філатова, сутичку влаштувала «банда Наріка», члени якої приїхали до міста на двох автобусах.

За його словами, в результаті інциденту постраждав поліцейський, якому надірвали вухо та відібрали камеру для фіксації порушень.

Судячи з розвитку подій, через пару днів ми дійдемо до побоїщ стінка на стінку, — наголосив мер Дніпра.

У поліції Дніпропетровської області повідомляють, що за подіями в Новомосковську відкриті два кримінальні провадження:

за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);

за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

В Україні 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори.

Нагадаємо, у червні під час візиту на Рівненщину народних депутатів Іллі Киви та Сергія Литвиненка сталися заворушення, в результаті яких постраждав очільник патрульної поліції області.