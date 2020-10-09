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Бійка сталася під час передвиборчого заходу на Дніпропетровщині, фото: «Наше місто»
Масова бійка відбулася під час передвиборчого заходу на Дніпропетровщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144946-masova-biyka-vidbulasya-pid-chas-peredvyborchogo-zahodu-na-dnipropetrovschyni-video.htmlРакурс
На Дніпропетровщині в місті Новомосковську під час презентації команди політсили «Пропозиція» відбулася сутичка між учасниками політзаходу та невідомими особами спортивної статури.
Мер Дніпра Борис Філатов, який брав участь у цьому передвиборчому заході, повідомив про це у своєму Фейсбуці.
За словами Філатова, сутичку влаштувала «банда Наріка», члени якої приїхали до міста на двох автобусах.
За його словами, в результаті інциденту постраждав поліцейський, якому надірвали вухо та відібрали камеру для фіксації порушень.
Судячи з розвитку подій, через пару днів ми дійдемо до побоїщ стінка на стінку, — наголосив мер Дніпра.
У поліції Дніпропетровської області повідомляють, що за подіями в Новомосковську відкриті два кримінальні провадження:
- за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);
- за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
В Україні 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори.
Нагадаємо, у червні під час візиту на Рівненщину народних депутатів Іллі Киви та Сергія Литвиненка сталися заворушення, в результаті яких постраждав очільник патрульної поліції області.
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